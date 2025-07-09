Lire le ciel Sous les étoiles en Méditerranée Mucem Marseille 2e Arrondissement

Lire le ciel Sous les étoiles en Méditerranée

Du 09/07 au 31/08/2025 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, jours fériés et les week-ends de 10h à 20h.

Du 01/09 au 02/11/2025 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, jours fériés et les week-ends de 10h à 19h.

Du 03/11/2025 au 05/01/2026 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, jours fériés et les week-ends de 10h à 18h.

Fermé le 25 décembre

Ouvert le 1er janvier. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Lire le ciel. Sous les étoiles en Méditerranée au Mucem

De la Lune à l’étoile du berger, de la constellation de la Grande Ourse aux anneaux de Saturne, la voûte céleste et les astres qui l’habitent font l’objet d’une immense fascination.



L’exposition Lire le ciel porte sur l’appréhension du ciel nocturne en Méditerranée. Des premiers relevés du ciel mésopotamien antique à la vogue de l’astrologie contemporaine, en passant par l’astronomie arabe médiévale et la révolution galiléenne, les sociétés du bassin méditerranéen se sont référées aux astres pour se situer dans le cosmos et s’organiser sur terre. Savoirs et croyances ont circulé entre les rives, fondant une culture commune du ciel qui nourrit toujours notre approche contemporaine des astres.



À travers ce dialogue entre les arts et les sciences, l’exposition vise à questionner notre lien actuel au ciel étoilé. Depuis l’Antiquité, l’observation de la régularité des astres permet d’organiser la vie quotidienne, par exemple de se repérer pour les déplacements ou d’établir un calendrier. Les phénomènes célestes sont également interprétés comme des signes ayant une influence sur la vie quotidienne: phases de la lune, passages de comètes, mouvements des planètes devant les constellations, etc. Ce lien entre le macrocosme et le microcosme a eu un rôle dans la gestion des États et des gouvernements ou dans l’étude des comportements individuels, astronomie et astrologie ayant longtemps fonctionné de concert.



Si l’astronomie a participé à remettre en question nombre de ces croyances, la culture populaire continue de tisser un lien intime avec les étoiles, envisageant le ciel comme un support de projection de ses questionnements profonds. Aujourd’hui, alors que les étoiles s’effacent sous la pollution lumineuse des villes, nous continuons à chercher des yeux les constellations, à contempler la beauté du ciel étoilé et à penser avec lui notre rapport à l’environnement. Le parti pris de l’exposition est de toujours considérer le ciel vu depuis la terre.



L’exposition présente des objets exceptionnels témoins de cette histoire, mis en regard avec des oeuvres d’art contemporain qui leur répondent. Dans une approche transdisciplinaire, Lire le ciel mêle objets archéologiques, scientifiques et ethnographiques avec des oeuvres d’art, des manuscrits et du patrimoine oral. Elle présente plus de cent oeuvres des collections du Mucem et bénéficie de plus de deux cents prêts issus de collections nationales, territoriales ou internationales.

Commissaires

Juliette Bessette, historienne de l’art, Université de Lausanne

Enguerrand Lascols, conservateur du patrimoine, Pôle Vie domestique, Mucem



Mécénat Bertin Winlight Technologies

à des collections publiques et privées canariennes, marocaines et françaises, ainsi qu’à des artistes.

Commissariat

Salima Naji, architecte DPLG et docteure en anthropologie

Alexis Sornin, directeur des musées Yves Saint Laurent Marrakech et Pierre Bergé des arts berbères

Exposition conçue en partenariat avec la Fondation Jardin Majorelle, musée Pierre Bergé des arts berbères à Marrakech. .

