LIRE LE PAYSAGE, MÉMOIRE VIVANTE DES CÉVENNES Saint-Germain-de-Calberte

LIRE LE PAYSAGE, MÉMOIRE VIVANTE DES CÉVENNES

Col de Prentigarde Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Une balade, des dessins, comparer des photos aériennes, etc. Le SHVC et ses partenaires vous invitent à (re)découvrir les paysages qui nous entourent. D’où vient le paysage qui nous entoure aujourd’hui et pourquoi ? Quels enjeux doit-il relever ? Sur inscription. La sortie permettra de réaliser une boucle d’environ 3km, avec un passage en montée. Prévoir un matériel et des chaussures adéquates.

Le temps d’un après-midi, découvrez le paysage à travers une approche sensible et historique.

Une balade, des dessins, comparer des photos aériennes, etc. Le SHVC (Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles) et ses partenaires vous invitent à (re)découvrir les paysages qui nous entourent. Quelques heures pour s’interroger, (ré)apprendre, comprendre comment le paysage est-il façonné ? D’où vient le paysage qui nous entoure aujourd’hui et pourquoi ? Quels enjeux doit-il relever ?

La sortie permettra de réaliser une boucle d’environ 3km, avec un passage en montée. Prévoir un matériel et des chaussures adéquates.

Sur inscription sur le site de Biosphera ou via la chargée de mission agriculture et territoire par téléphone ou mail.

Les modalités pratiques vous seront communiquées après inscription. .

Col de Prentigarde Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 25 40 69 agriculture@shvc.fr

English :

Take a walk, draw pictures, compare aerial photos, etc. SHVC and its partners invite you to (re)discover the landscapes that surround us. Where does the landscape that surrounds us today come from, and why? What challenges does it face? Registration required. The outing will cover a loop of around 3km, with an uphill section. Bring appropriate equipment and footwear.

