Lire les contes avec le tarot par Nancy Murzilli Bibliothèque Andrée Chedid Paris mercredi 26 novembre 2025.

Nancy Murzilli enseigne la littérature et la recherche-création à l’Université Paris 8. Elle est l’autrice de Changer la vie par nos fictions ordinaires. Du tarot aux rêves éveillés, comment nous mettons nos avenirs en jeu (Premier parallèle, 2023).

Elle propose dans cet atelier d’explorer la rencontre entre littérature et imaginaire cartomantique : les images allégoriques du tarot ouvrent de nouvelles interprétations, intimes et collectives, des récits. Entre jeu et critique, il s’agira de questionner nos liens personnels et sociaux aux histoires qui nous habitent, en faisant de la lecture un espace partagé de création et de réinvention.

Sur inscription, pour adultes et enfants dès 10 ans.

Et si les contes de notre enfance étaient relus à la lumière des cartes du tarot ?

Nancy Murzilli vous propose un atelier sur la lecture et l’interprétation de contes à travers le tarot.



Le mercredi 26 novembre 2025

de 16h30 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr