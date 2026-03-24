Lire l’Europe rue du 14 juillet Cognac

Lire l’Europe

rue du 14 juillet centre des congrès la salamandre, rue du 14 juillet Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 09:00:00

fin : 2026-04-23 16:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Cette journée est l’occasion de découvrir les premières sélections du LEC Festival et le pays mis à l’honneur la Pologne. Beata de Robien, autrice et historienne originaire de Cracovie nous en dévoilera les grandes lignes dès 10h.

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rue du 14 juillet centre des congrès la salamandre, rue du 14 juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 88 01 contact@litteratures-europeennes.com

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English : Lire l’Europe

This event offers the chance to discover the first selections for the LEC Festival and the country in the spotlight: Poland. Beata de Robien, an author and historian from Kraków, will give us an overview of the programme from 10am.

L’événement Lire l’Europe Cognac a été mis à jour le 2026-03-24 par Destination Cognac