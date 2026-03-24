Lire l’Europe rue du 14 juillet Cognac

Lire l’Europe rue du 14 juillet Cognac jeudi 23 avril 2026.

Lire l’Europe

rue du 14 juillet centre des congrès la salamandre, rue du 14 juillet Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 09:00:00
fin : 2026-04-23 16:00:00

Date(s) :
2026-04-23

Cette journée est l’occasion de découvrir les premières sélections du LEC Festival et le pays mis à l’honneur la Pologne. Beata de Robien, autrice et historienne originaire de Cracovie nous en dévoilera les grandes lignes dès 10h.
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rue du 14 juillet centre des congrès la salamandre, rue du 14 juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 88 01  contact@litteratures-europeennes.com

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English : Lire l’Europe

This event offers the chance to discover the first selections for the LEC Festival and the country in the spotlight: Poland. Beata de Robien, an author and historian from Kraków, will give us an overview of the programme from 10am.

L’événement Lire l’Europe Cognac a été mis à jour le 2026-03-24 par Destination Cognac

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