Lire Pierre Loti aujourd’hui Médiathèque Valery-Larbaud Vichy
samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque Valery-Larbaud · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Lire Pierre Loti aujourd’hui
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 18:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Avec Alain Quella-Villéger, docteur ès-lettres, agrégé d’histoire et Patrice Rötig, des éditions Bleu autour / dans le cadre de Terr’HistoireS 2026 organisé par Cheminements littéraires en Bourbonnais
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Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr
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English :
With Alain Quella-Villégier, Ph.D. in Literature, agrégé in history, and Patrice Rötig, from Éditions Bleu autour / as part of HistoireS 2026 organized by Cheminements littéraires en BourbonnaisHistoireS 2026, organized by Cheminements littéraires en Bourbonnais
L’événement Lire Pierre Loti aujourd’hui Vichy a été mis à jour le 2026-09-09 par Vichy Destinations
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