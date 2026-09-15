Lire Pierre Loti aujourd’hui Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Informations pratiques

Vichy

Lire Pierre Loti aujourd’hui

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 18:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Avec Alain Quella-Villéger, docteur ès-lettres, agrégé d’histoire et Patrice Rötig, des éditions Bleu autour / dans le cadre de Terr’HistoireS 2026 organisé par Cheminements littéraires en Bourbonnais

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Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr

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English :

With Alain Quella-Villégier, Ph.D. in Literature, agrégé in history, and Patrice Rötig, from Éditions Bleu autour / as part of HistoireS 2026 organized by Cheminements littéraires en BourbonnaisHistoireS 2026, organized by Cheminements littéraires en Bourbonnais

L’événement Lire Pierre Loti aujourd’hui Vichy a été mis à jour le 2026-09-09 par Vichy Destinations