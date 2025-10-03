Lire une peinture Musée d’arts de Nantes Nantes

Lire une peinture Musée d’arts de Nantes Nantes vendredi 3 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-03 16:00 – 17:30

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte

Comment regarder une peinture ? Lignes de construction, couleurs, lumière, facture ou encore sujet, forme, dimensions et matériaux du tableau… Rien n’est laissé au hasard et tout influence notre ressenti.Cette visite au cœur des collections vous offre les clés de lecture indispensables pour analyser les stratégies déployées par les artistes dans la mise en scène de leurs œuvres.Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees