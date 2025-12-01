L’Irlande au coeur de Bagnères Bar les Compagnons Bagnères-de-Bigorre
L’Irlande au coeur de Bagnères Bar les Compagnons Bagnères-de-Bigorre mardi 23 décembre 2025.
L’Irlande au coeur de Bagnères
Bar les Compagnons BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 18:30:00
fin : 2025-12-23 21:30:00
Date(s) :
2025-12-23
Première session irlandaise au pub.
venez profitez du poêle à bûche en écoutant des musiciens jouer de la musique irlandaise !
Super moment à venir à partenariat avec Pyren’Eire !
.
Bar les Compagnons BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
First Irish session at the pub.
come and enjoy the log-burning stove while listening to musicians play Irish music!
Great time to come in partnership with Pyren’Eire!
L’événement L’Irlande au coeur de Bagnères Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-12-05 par Pôle du Tourmalet |CDT65