L’Irlande au coeur de Bagnères Bar les Compagnons Bagnères-de-Bigorre

L’Irlande au coeur de Bagnères

Bar les Compagnons BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-12-23 18:30:00

fin : 2025-12-23 21:30:00

Date(s) :

2025-12-23

Première session irlandaise au pub.

venez profitez du poêle à bûche en écoutant des musiciens jouer de la musique irlandaise !

Super moment à venir à partenariat avec Pyren’Eire !

.

English :

First Irish session at the pub.

come and enjoy the log-burning stove while listening to musicians play Irish music!

Great time to come in partnership with Pyren’Eire!

