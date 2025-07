LIR’O PARC Teyran

LIR’O PARC Teyran mercredi 16 juillet 2025.

LIR’O PARC

Teyran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Une petite bibliothèque éphémère s’installe au Square de Castries pour un moment de détente et de partage autour d’une sélection de livres.

Une petite bibliothèque éphémère s’installe au Square de Castries pour un moment de détente et de partage autour d’une sélection de livres. .

Teyran 34820 Hérault Occitanie +33 4 67 16 19 19

English :

A small, ephemeral library sets up in the Square de Castries for a moment of relaxation and sharing around a selection of books.

German :

Eine kleine temporäre Bibliothek richtet sich im Square de Castries ein, um einen Moment der Entspannung und des Austauschs rund um eine Auswahl an Büchern zu genießen.

Italiano :

Una piccola biblioteca temporanea sarà allestita nella Square de Castries per un momento di relax e condivisione attorno a una selezione di libri.

Espanol :

En la Square de Castries se instalará una pequeña biblioteca provisional para disfrutar de un momento de relajación y compartir en torno a una selección de libros.

L’événement LIR’O PARC Teyran a été mis à jour le 2025-07-12 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP