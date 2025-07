Lirolac au bord du lac de Soues Soues

Lirolac au bord du lac de Soues Soues jeudi 17 juillet 2025.

Début : 2025-07-17 16:00:00

fin : 2025-07-17 18:00:00

2025-07-17

Votre nouveau rendez-vous estival au bord du lac de Soues !

Alors que la bibliothèque de Soues ferme traditionnellement ses portes pour l’été, les bibliothécaires proposent à leurs habitués et à tous les curieux de passage, de se retrouver au bord du lac autour d’une coin lecture et détente.

A l’ombre des arbres, venez profiter d’une sélection d’albums jeunesse, de BD et de magazines. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges ( à partir de 6 ans).

Prochains rendez-vous les 17, et 24 juillet ainsi que les 14, 21 et 28 août !

Plus d’infos sur le programme des médiathèques en réseau de l’Agglo www.bibliotheques.agglo-tlp.fr

English :

Your new summer rendezvous on the shores of Soues lake!

While the Soues library traditionally closes its doors for the summer, the librarians are inviting their regulars and curious visitors to meet by the lake for a spot of reading and relaxation.

Come and enjoy a selection of children?s books, comics and magazines in the shade of the trees. There’s something for all tastes and ages (from 6 upwards).

Next appointments: July 17, 24, August 14, 21 and 28!

Further information on the program of the Agglo?s networked media libraries: www.bibliotheques.agglo-tlp.fr

German :

Ihr neuer Sommertermin am See von Soues!

Während die Bibliothek von Soues traditionell ihre Türen für den Sommer schließt, schlagen die Bibliothekarinnen ihren Stammkunden und allen neugierigen Besuchern vor, sich am Ufer des Sees zu treffen, um eine Lese- und Entspannungsecke einzurichten.

Im Schatten der Bäume können Sie eine Auswahl an Kinderbüchern, Comics und Zeitschriften genießen. Es gibt Bücher für jeden Geschmack und jedes Alter (ab 6 Jahren).

Die nächsten Termine sind am 17. und 24. Juli sowie am 14., 21. und 28. August!

Weitere Informationen über das Programm der vernetzten Mediatheken der Agglo: www.bibliotheques.agglo-tlp.fr

Italiano :

Il vostro nuovo appuntamento estivo sulle rive del lago di Soues!

Mentre la biblioteca di Soues chiude tradizionalmente le sue porte per l’estate, i bibliotecari invitano i loro clienti abituali e altri visitatori curiosi a incontrarsi in riva al lago per un po’ di lettura e relax.

All’ombra degli alberi, potrete godervi una selezione di libri per bambini, fumetti e riviste. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età (dai 6 anni in su).

Prossime letture il 17 e 24 luglio e il 14, 21 e 28 agosto!

Per maggiori informazioni sulla rete di mediateche dell’Agglo: www.bibliotheques.agglo-tlp.fr

Espanol :

Su nueva cita estival a orillas del lago de Soues

Mientras la biblioteca de Soues cierra tradicionalmente sus puertas durante el verano, los bibliotecarios invitan a sus clientes habituales y a otros visitantes curiosos a reunirse junto al lago para disfrutar de un rato de lectura y relajación.

A la sombra de los árboles, disfrute de una selección de libros infantiles, cómics y revistas. Hay para todos los gustos y edades (a partir de 6 años).

Próximas lecturas los días 17 y 24 de julio y 14, 21 y 28 de agosto

Para más información sobre la red de mediatecas del Agglo: www.bibliotheques.agglo-tlp.fr

