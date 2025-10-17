L’irrésistible ascension de l’insolente Marion Saint-Amand-Montrond

L’irrésistible ascension de l’insolente Marion Saint-Amand-Montrond vendredi 17 octobre 2025.

L’irrésistible ascension de l’insolente Marion

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Création en résidence, spectacle proposé dans le cadre de la participation de la Ville de Saint-Amand-Montrond au réseau La Matrice, Bourges Capitale Européenne de la Culture 2028

Un étrange conteur aux allures roturières vient célébrer la mémoire de Marion du Faouët, une brigande légendaire, insolente et libertaire, qu’il a connue dans sa jeunesse au début du XVIIIè siècle et dont il souhaite faire revivre les fabuleuses aventures. Création en résidence. Autrice Emma Derboise, mise en scène par Jean-Yves Brignon. Distribution Régis Chaussard, Emma Debroise, Loena Iskyender, Fabien Martin, Jérôme Sau. Lumière Vincent Lemoine. Costumes Sophie Schaal. Décor Sevil Gregory. Musique Jean-Noël Catrice et Béatrice Delpierre. Préparatrice au chant Suzanne Legrand. Chorégraphe Judith Chancel 12 .

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 82 11 33 cite.or@ville-saint-amand-montrond.fr

English :

Creation in residence, show proposed as part of the City of Saint-Amand-Montrond’s participation in the La Matrice network, Bourges European Capital of Culture 2028

German :

Création en résidence, spectacle proposé dans le cadre de la participation de la Ville de Saint-Amand-Montrond au réseau La Matrice, Bourges Capitale Européenne de la Culture 2028

Italiano :

Creazione in residenza, spettacolo proposto nell’ambito della partecipazione della Città di Saint-Amand-Montrond alla rete La Matrice, Bourges Capitale Europea della Cultura 2028

Espanol :

Creación en residencia, espectáculo propuesto en el marco de la participación de la ciudad de Saint-Amand-Montrond en la red La Matrice, Bourges Capital Europea de la Cultura 2028

L’événement L’irrésistible ascension de l’insolente Marion Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2025-10-09 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE