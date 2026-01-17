L’irrésistible Cabaret

6 Chemin du Bois Clair Gien Loiret

Tarif : 89 – 89 – EUR

89

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Dîner-spectacle L’Irrésistible Cabaret samedi 14 février

Samedi 14 février 2026 à 19h30, L’Irrésistible Cabaret vous invite à un dîner-spectacle romantique à la salle polyvalente d’Arrabloy.

Le menu, au tarif de 89 € par personne, comprend coupe de bulles d’amour avec amuses-bouches, cheesecake au saumon fumé et sa douceur d’avocat, filet mignon sauce du chef avec flan de butternut, accord de fromage sur lit de mesclun et cœur de Valentin. Les boissons incluent Cheverny rouge (Domaine le Portail), Valençay blanc (Domaine Garnier) et eaux plate et gazeuse.

Les portes s’ouvrent à 19h30.

Réservation obligatoire avant le 6 février 2026. 89 .

6 Chemin du Bois Clair Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 08 43 83 lirresistible.cabaret@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Irrésistible Cabaret dinner show Saturday, February 14

L’événement L’irrésistible Cabaret Gien a été mis à jour le 2026-01-17 par OT GIEN