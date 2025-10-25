LISA CHEVALLIER ON DIT PAS OUAIS, ON DIT OUI (L’improviste) Brive-la-Gaillarde
LISA CHEVALLIER ON DIT PAS OUAIS, ON DIT OUI (L’improviste) Brive-la-Gaillarde samedi 25 octobre 2025.
LISA CHEVALLIER ON DIT PAS OUAIS, ON DIT OUI (L’improviste)
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Juliette a dit un gros mot… et la voilà punie dans sa chambre.
Mais pas question de s’ennuyer avec l’aide des enfants, elle va partir pour un voyage en chansons à la découverte des mots !
Entre synonymes rigolos, rimes farfelues et surnoms rigolards, Juliette va apprendre que le langage, c’est magique… et même les règles peuvent devenir drôles !
Un spectacle participatif et plein d’énergie, où petits et grands chantent, rient, et redécouvrent ensemble le plaisir des mots.
Et si finalement, dire oui pouvait être aussi amusant que dire ouais ? .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
English :
German : LISA CHEVALLIER ON DIT PAS OUAIS, ON DIT OUI (L’improviste)
Italiano :
Espanol :
L’événement LISA CHEVALLIER ON DIT PAS OUAIS, ON DIT OUI (L’improviste) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-20 par Brive Tourisme