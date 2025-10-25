LISA CHEVALLIER ON DIT PAS OUAIS, ON DIT OUI (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

LISA CHEVALLIER ON DIT PAS OUAIS, ON DIT OUI (L’improviste) Brive-la-Gaillarde samedi 25 octobre 2025.

LISA CHEVALLIER ON DIT PAS OUAIS, ON DIT OUI (L’improviste)

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Juliette a dit un gros mot… et la voilà punie dans sa chambre.

Mais pas question de s’ennuyer avec l’aide des enfants, elle va partir pour un voyage en chansons à la découverte des mots !

Entre synonymes rigolos, rimes farfelues et surnoms rigolards, Juliette va apprendre que le langage, c’est magique… et même les règles peuvent devenir drôles !

Un spectacle participatif et plein d’énergie, où petits et grands chantent, rient, et redécouvrent ensemble le plaisir des mots.

Et si finalement, dire oui pouvait être aussi amusant que dire ouais ? .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

English :

German : LISA CHEVALLIER ON DIT PAS OUAIS, ON DIT OUI (L’improviste)

Italiano :

Espanol :

L’événement LISA CHEVALLIER ON DIT PAS OUAIS, ON DIT OUI (L’improviste) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-20 par Brive Tourisme