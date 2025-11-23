Lisa

Salle des Fêtes Digoin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Lisa a 15 ans. Elle est préoccupée. Par l’avenir, par le monde, par sa mère… Au lycée, elle se fait un ami, le premier depuis toujours. Au même moment, sa mère rencontre un homme, le premier depuis longtemps. Dans ce quotidien bien balisé, bien réglé, un vent nouveau va s’imposer et redessiner les liens de ces deux femmes jusque-là préservés. Comment se construire ou se reconstruire quand nos convictions sont mises à mal par les injonctions et les croyances ? Et comment avoir une parole légitime quand on a 15 ans ? Après Dans la peau de Cyrano et La valse d’Icare , le nouveau seul en scène de Nicolas Devort. .

Salle des Fêtes Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 73 00 kzampolla@villedigoin.fr

English : Lisa

German : Lisa

Italiano :

Espanol :

L’événement Lisa Digoin a été mis à jour le 2025-11-20 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III