LISA EN SOLO HYPOCRISIE (L’improviste) Brive-la-Gaillarde vendredi 29 août 2025.

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-29

Seule sur scène, mais jamais seule dans la salle.

Avec sa guitare, son humour et son cœur grand ouvert, Lisa vous embarque dans un moment plein de tendresse, de rires et de bonne humeur.

Une voix, des textes, des vannes, et surtout une belle dose de simplicité ici, pas de barrière, tout le monde est à l’aise et tout le monde est invité à participer !

Un spectacle chaleureux, drôle et sincère, à savourer comme une soirée entre amis.

Et attention vous risquez fort de repartir le sourire aux lèvres… et le refrain en tête.

A21h. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

