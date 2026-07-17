LISA PARIENTE｜Lieu Chéri – 19 novembre 2026, Lieu Chéri, Bordeaux

Informations pratiques

LISA PARIENTE｜Lieu Chéri – 19 novembre 2026 Jeudi 19 novembre, 20h00 Lieu Chéri Gironde

16,10€ tarif Carte Jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T20:00:00+01:00 – 2026-11-19T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-19T20:00:00+01:00 – 2026-11-19T23:00:00+01:00

Drôle et impertinente sur ses réseaux, comme un masque pour cacher sa sensibilité, Lisa Pariente se livre sans filtre dans ses chansons comme dans un journal intime.

Avec des textes aussi personnels qu’universels, elle s’impose comme la voix d’une génération en quête de sens et d’authenticité.

Elle dévoilera son 1er album à l’automne 2026.

Lieu Chéri Rue des Ateliers, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Retrouvez Lisa Pariente en concert au Lieu Chéri, à Bordeaux, le 19 novembre 2026.