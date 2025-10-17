PSYKUP – CRI’ART Auch

PSYKUP – CRI’ART Auch vendredi 17 octobre 2025.

PSYKUP Début : 2025-11-21 à 21:00. Tarif : – euros.

En 2025, les copaings de Psykup célèbrent leurs 30 ans d’existence et nous sommes très heureux de pouvoir fêter ça eux !!! Le groupe a gagné aujourd’hui le statut de figure mythique dans le paysage alternatif, avec 5 albums, un EP acoustique et deux DVD Live. Hors-modes, hors-normes, la formation a toujours été iconoclaste, dégommant les clichés avec humour, tranquillité et détermination. Elle a marqué plusieurs générations, faisant se réunir à la même table Primus et Pantera, Strapping Young Lad et Alice In Chains.Machine de guerre live, Psykup a sillonné la France, la Belgique, la Suisse, l’Allemagne, et a assailli de prestigieux festivals internationaux comme Les Eurockéennes de Belfort, le Download Festival France, le fameux Boulevard au Maroc, le Rockstadt en Transylvanie, ainsi qu’un Hellfest blindé acquis à leur folie contagieuse.Le 6e album du groupe sortira en avril en 2025 et s’annonce déjà comme un autre voyage musical agressif et groovy dopé aux harmonies catchy, toujours sauvage et décomplexé.Spleen est un groupe de nu metalcore formé par cinq musiciens unis par une passion commune : explorer les recoins sombres de l’âme humaine à travers une musique brute et poignante. Influencés par des géants tels qu’Alpha Wolf, Emmure, et Ten56. Spleen se caractérise par des riffs tranchants, une ambiance tantôt pesante, tantôt écrasante, créant une atmosphère intense et cathartique. Leurs morceaux oscillent entre des mélodies désespérées et des passages destructeurs, où chaque note semble porter le poids d’une émotion brute et sincère. Le chant, à la fois hurlé, reste aussi puissant qu’émotionnel et se fait l’écho des tourments intérieurs, confrontant l’auditeur à une douleur qui ne cherche pas à être apaisée, mais simplement vécue.

CRI’ART 16 BIS RUE ROUGET DE LISLE 32000 Auch 32