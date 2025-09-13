Lisa Perrio C’est compliqué je t’expliquerai | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Lisa Perrio C’est compliqué je t’expliquerai | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand samedi 13 septembre 2025.

Puy-de-Dôme

Lisa Perrio C’est compliqué je t’expliquerai | Comédie des Volcans Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13 20:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Alors c’est un spectacle qui parle de… comment dire… Oh non mais c’est compliqué venez je vous expliquerai.

.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire

Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 billets@comediedesvolcans.fr

English :

So it’s a show about? how to put it? Oh no, it’s complicated, come on, I’ll explain.

German :

Es ist eine Show, die von … wie soll ich sagen? Oh nein, das ist kompliziert, kommen Sie, ich erkläre es Ihnen.

Italiano :

Quindi questo è uno spettacolo che parla di… come dire? Oh no, è complicato, dai, ti spiego.

Espanol :

Así que este es un espectáculo sobre… ¿cómo decirlo? Oh no, es complicado, vamos, te lo explicaré.

L’événement Lisa Perrio C’est compliqué je t’expliquerai | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2024-12-20 par Clermont Auvergne Volcans