Lisa Perrio : C’est compliqué je t’expliquerai Compagnie du Café-Théâtre Nantes vendredi 16 janvier 2026.

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-up Alors c’est un spectacle qui parle de… comment dire… Oh non mais c’est compliqué venez je vous expliquerai. Représentations les 16 et 17 janvier 2026 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/