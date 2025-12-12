LISA PERRIO – LA NOUVELLE SEINE Paris

LISA PERRIO Début : 2026-02-11 à 21:00. Tarif : – euros.

Alors c’est un spectacle qui parle de… comment dire… Oh non mais venez, c’est compliqué, je vous expliquerai. Lisa Perrio réussit les concours de la Classe Libre des Cours Florent, celui du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, des Talents ADAMI, enchaîne les pièces de théâtre, passe des concours d’humour, reçoit des premiers prix (décidément), et réalise des vidéos où elle se filme en plan séquence discutant avec le reflet de son miroir, ce qui la fera connaître sur les réseaux. Elle a grand hâte de vous faire découvrir son nouveau seul en scène humoristique ! Je vous embrasse. Enfin elle vous embrasse. Ecrit et Mise en Scène par Lisa Perrio et Florian Nardone

LA NOUVELLE SEINE Péniche, face 3 quai Montebello 75005 Paris 75