Lisieux sur Glace

Place François Mitterrand Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-03-01 19:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Du 14 février au 1er mars, la place François Mitterrand se transforme en gigantesque piste gelée. Enfilez gants et patins pour glisser et passer de bons moments. Cette année, l’ambiance sera au rendez-vous à l’occasion de nocturnes les vendredis et samedis jusqu’à 21h.

La patinoire revient à Lisieux pour les vacances d’hiver !

Tarif 4€ l’heure de patinage

Horaires 10h30 19h30 (jusqu’à 21h30 les vendredis et samedis) .

Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie

English : Lisieux sur Glace

From 14 February to 1 March, the Place François Mitterrand will be transformed into a gigantic ice rink. Put on your gloves and skates to slide down and have a great time. This year, the atmosphere will be even better with late-night sessions on Fridays and Saturdays until 9pm.

L’événement Lisieux sur Glace Lisieux a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Lisieux Normandie Tourisme