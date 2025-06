L’Islette à la belle étoile Azay-le-Rideau 9 juillet 2025 07:00

L'Islette à la belle étoile 9 Route de Langeais Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2025-07-09

fin : 2025-08-20

2025-07-09

Profitez de 7 soirées exceptionnelles pour découvrir le château et son parc la nuit tombée et à la lueur de centaines de bougies et pour partager un pique-nique en famille ou entre amis au bord de l’eau.

Au programme :

09/07 Limelight Broadway songs Reprise d’airs connus de comédie musicale You’re the one that I want !

16/07 Jody Sternberg 4tet Concert de jazz Swing et élégance au programme

23/07 Blue Zéphyr concert chanson française QR code pour les paroles Venez chanter !

30/07 Compania Léa Carlosema spectacle de Flamenco Danse, guitare & chant Atmosphère Tablao Flamenco

06/08 Élise Ald concert de reprises Disney Une soirée pour petits et grands !

13/08 Broadway au château Reprise d’air connus de comédie musicale L’harmonie de trois voi .

9 Route de Langeais

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 40 10 info@chateaudelislette.fr

