9 soirées pour (re)découvrir l’Islette dans une ambiance Guinguette & Good Vibes !

Concert, piste de danse, foodtruck (fouées locales garnies !), bières artisanales et vins locaux, tout est réuni pour passer un excellent moment !

Au programme :

04/07 Station Kaameleon Un cocktail musical pour tous ! Chansons françaises, Pop Rock

11/07 Lizzy & The Old Swing Men Concert de Swing et initiation au Lindy Hop (danse) avec Go Swing

18/07 STRUM Cover Band, ils reprennent des classiques de la chanson française, Pop Rock, pour votre plus grand plaisir !

25/07 DiamGroove, pour une soirée festive pleine de groove Chansons françaises, internationales, Pop Rock

01/08 Pit Grant, ils sont là pour allumer le feu ! Chansons françaises, Pop Rock

9 Route de Langeais

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 40 10 info@chateaudelislette.fr

