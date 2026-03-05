L’Islette en gare Azay-le-Rideau
L’Islette en gare Azay-le-Rideau samedi 18 avril 2026.
L’Islette en gare
9 Route de Langeais Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-18
Voyagez au cœur du monde ferroviaire miniature
18, 19 & 20 avril 2026
Le château de l’Islette accueille cette année une exposition ferroviaire exceptionnelle, dédiée à l’univers du Paris–Orléans et aux grandes heures du modélisme.
Tarif habituel
Voyagez au cœur du monde ferroviaire miniature
18, 19 & 20 avril 2026
Le château de l’Islette accueille cette année une exposition ferroviaire exceptionnelle, dédiée à l’univers du Paris–Orléans et aux grandes heures du modélisme.
Tarif habituel .
9 Route de Langeais Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 40 10 info@chateaudelislette.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Travel to the heart of the model railway world
april 18, 19 & 20, 2026
This year, the Château de l’Islette will be hosting an exceptional rail exhibition, dedicated to the world of the Paris-Orléans train and the golden age of model railroading.
Regular price
L’événement L’Islette en gare Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-03-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme