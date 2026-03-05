L’Islette en gare Azay-le-Rideau

L’Islette en gare

9 Route de Langeais Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-20

2026-04-18

Voyagez au cœur du monde ferroviaire miniature

18, 19 & 20 avril 2026

Le château de l’Islette accueille cette année une exposition ferroviaire exceptionnelle, dédiée à l’univers du Paris–Orléans et aux grandes heures du modélisme.

Tarif habituel

9 Route de Langeais Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 40 16 info@chateaudelislette.fr

English :

Travel to the heart of the model railway world

april 18, 19 & 20, 2026

This year, the Château de l’Islette will be hosting an exceptional rail exhibition, dedicated to the world of the Paris-Orléans train and the golden age of model railroading.

Regular price

