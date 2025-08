Lison et Léon, la grotte enchantée Jeune public Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Découvrez en famille le spectacle pour enfants « Lison et Léon, la grotte enchantée » dimanche 7 décembre à 15h sur la scène de Beauséjour de Châtelaillon-Plage.

Discover the children’s show « Lison et Léon, la grotte enchantée » on Sunday December 7 at 3pm on the Beauséjour stage in Châtelaillon-Plage.

Entdecken Sie mit Ihrer Familie das Kindertheaterstück « Lison und Leon, die verzauberte Höhle » am Sonntag, den 7. Dezember um 15 Uhr auf der Bühne von Beauséjour in Châtelaillon-Plage.

Tutta la famiglia potrà assistere allo spettacolo per bambini « Lison et Léon, la grotta incantata » domenica 7 dicembre alle 15.00 sul palco del Beauséjour a Châtelaillon-Plage.

Toda la familia podrá disfrutar del espectáculo infantil « Lison et Léon, la grotte enchantée » el domingo 7 de diciembre a las 15:00 en el escenario Beauséjour de Châtelaillon-Plage.

