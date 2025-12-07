LISON ET LEON, LA GROTTE ENCHANTEE – LISON ET LEON, – SCENE BEAUSEJOUR Chatelaillon Plage

LISON ET LEON, LA GROTTE ENCHANTEE – LISON ET LEON, – SCENE BEAUSEJOUR Chatelaillon Plage dimanche 7 décembre 2025.

LA SCENE DE BEAUSEJOUR PRÉSENTE : Lison et Léon, la grotte enchantée – Spectacle familial à partir de 4 ansLa pétillante Lison et son ami imaginaire, le déjanté et espiègle Léon, se retrouvent prisonniers d’une grotte aux pouvoirs magiques.Nos deux héros devront relever plusieurs défis tous plus étonnants les uns que les autres et compter sur l’aide précieuse des enfants pour sortir de cette grotte mystérieuse.Au fil de leur périple, ils croiseront également des personnages loufoques et féériques qui parsèmeront leur chemin d’embûches et de rires.Ce spectacle, conçu comme un escape-game théâtral et musical, mêle chansons entraînantes, humour et participation active du jeune public.Au-delà de l’aventure, il aborde avec subtilité des thèmes tels que l’exclusion scolaire, l’acceptation des peurs, la tolérance, le partage et l’amitié.Une expérience immersive et ludique qui ravira petits et grands, en les invitant à rêver, chanter et surtout, à croire en la magie de l’imaginaire.Ecrit et mis en scène par Nolwen Parizot et Nicolas Dereatti, en alternance avec Maude Le Fur Camensuli, Léo Personnaz, Krystel Garcia Andrade et Christophe Mai Musiques, décors et lumières : Guillaume Janon

SCENE BEAUSEJOUR 51 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 17340 Chatelaillon Plage 17