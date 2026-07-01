Lisons dehors à Anstaing !, Place Jules Guesde Anstaing, Anstaing

Informations pratiques

Lisons dehors à Anstaing ! Mercredi 8 juillet, 10h00, 11h00, 14h30, 16h30 Place Jules Guesde Anstaing Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T10:45:00+02:00

Fin : 2026-07-08T16:30:00+02:00 – 2026-07-08T17:30:00+02:00

Quatre temps vous sont proposés :

– de 10h à 10h45 : pour les crèches et RPE, sur inscription

– de 11h à 11h45 : pour les centres de loisirs, pour les 3-4 ans, sur inscription

– de 14h30 à 15h30 : séance spéciale adultes, sans inscription

– de 16h30 à 17h30 : tout public et familles, sur inscription

Place Jules Guesde à Anstaing, ou devant la mairie, selon la météo et l’ombre !

Place Jules Guesde Anstaing place jules guesde 59512 Anstaing Anstaing 59152 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0366191059 »}]

Venez partager un moment convivial autour de lecture d’albums jeunesse en extérieur.