Lisons dehors à Bois-Grenier !, Médiathèque Le Grenier aux livres, Bois-Grenier

Informations pratiques

Lisons dehors à Bois-Grenier ! Jeudi 16 juillet, 10h00, 14h30 Médiathèque Le Grenier aux livres Nord

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T16:30:00+02:00

Avec le soutien de la MEL, un lecteur de l’association « Lis avec moi – La Sauvegarde du Nord » animera quatre temps de lectures à voix haute d’albums de littérature jeunesse, pour les enfants et les plus grands.

– de 10h à 12h : deux séances de lecture pour les centres de loisirs

– de 14h30 à 15h30 : une séance pour les centres de loisirs et tout public, 3-4ans

– de 15h30 à 16h30 : une séance pour les centres de loisirs et tout public, 0-3ans

Les lectures auront lieu sous un barnum sur le place des trois maires, près de la médiathèque.

Sur inscription auprès de la médiathèque !

Médiathèque Le Grenier aux livres Pl. des Trois Maires, 59280 Bois-Grenier Bois-Grenier 59280 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 44 75 23 »}]

Des séances de lecture en plein air vous attendent aux abords de la Médiathèque !