Lisons dehors à Forest-Sur-Marque !, Médiathèque de Forest sur marque, Forest-sur-Marque

Informations pratiques

Lisons dehors à Forest-Sur-Marque ! Vendredi 10 juillet, 09h30, 15h00 Médiathèque de Forest sur marque Nord

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T09:30:00+02:00 – 2026-07-10T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00

Avec le soutien de la MEL, un lecteur de l’association « Lis avec moi – La Sauvegarde du Nord » animera des temps de lectures à voix haute d’albums, pour les enfants et les plus grands.

Plusieurs temps de lecture sont organisés :

– à 9h30 : pour les RPE

– à 10h30 : pour les centres de loisirs et maternelles

– à 15h : tout public et EPHAD

– à 16h : tout public

Médiathèque de Forest sur marque 105 rue principale, Forest-sur-Marque Forest-sur-Marque 59510 Cousinerie Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320410122 »}]

Venez assister à une lecture d’album jeunesse en plein air !