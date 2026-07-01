Lisons dehors à Fromelles !, Médiathèque L’Oiseau-lyre de Radinghem-en-Weppes, Radinghem-en-Weppes

Informations pratiques

Lisons dehors à Fromelles ! Mercredi 15 juillet, 09h30, 10h30, 14h00 Médiathèque L’Oiseau-lyre de Radinghem-en-Weppes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T09:30:00+02:00 – 2026-07-15T10:15:00+02:00

Fin : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T15:30:00+02:00

Avec le soutien de la MEL, un lecteur de l’association « Lis avec moi – La Sauvegarde du Nord » animera trois temps de lectures à voix haute d’albums, pour les enfants et les plus grands.

Au programme :

– de 9h30 à 10h15 : séance pour les tous petits, de 0 à 3ans

– de 10h30 à 11h15 : séance pour les 4-10ans

– de 14h à 15h30 : séance tout public (adolescents et adultes)

Rendez-vous à l’espace vert entre la médiathèque et l’école !

Médiathèque L’Oiseau-lyre de Radinghem-en-Weppes rue de l’église Radinghem en Weppes Radinghem-en-Weppes 59320 Nord Hauts-de-France

Des séances de lecture en plein air vous attendent aux abords de la Médiathèque.