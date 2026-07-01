Lisons dehors à Haubourdin !, Bibliothèque Haubourdin, Haubourdin

Informations pratiques

Lisons dehors à Haubourdin ! Samedi 18 juillet, 10h30, 15h30 Bibliothèque Haubourdin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T10:30:00+02:00 – 2026-07-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-18T15:30:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00

Avec le soutien de la MEL, un lecteur de l’association « Lis avec moi – La Sauvegarde du Nord » animera des temps de lectures à voix haute d’albums de littérature, pour les enfants et les plus grands !

Trois temps de lecture vous sont proposés :

– de 10h30 à 11h30 : pour les tout petits, de 0 à 3 ans

– de 14h30 à 15h30 : un café-lecture avec les « Papy lecteurs »

– de 15h30 à 17h : lecture suivie d’un goûter, tout public !

Cela se passe à la médiathèque de Haubourdin, au 38 rue pasteur.

Bibliothèque Haubourdin 38 rue Pasteur 59320 Haubourdin Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 44 02 92 »}]

Venez partager un moment convivial autour de lecture d’albums en extérieur.