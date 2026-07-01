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Lisons dehors à Haubourdin !, Bibliothèque Haubourdin, Haubourdin

samedi 18 juillet 2026 · Bibliothèque Haubourdin · Haubourdin

Lisons dehors à Haubourdin !, Bibliothèque Haubourdin, Haubourdin

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Bibliothèque Haubourdin
Adresse
38 rue Pasteur 59320 Haubourdin
Ville
59320 Haubourdin
Département
Nord

Lisons dehors à Haubourdin ! Samedi 18 juillet, 10h30, 15h30 Bibliothèque Haubourdin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T10:30:00+02:00 – 2026-07-18T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-18T15:30:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00

Avec le soutien de la MEL, un lecteur de l’association « Lis avec moi – La Sauvegarde du Nord » animera des temps de lectures à voix haute d’albums de littérature, pour les enfants et les plus grands !

Trois temps de lecture vous sont proposés :
– de 10h30 à 11h30 : pour les tout petits, de 0 à 3 ans
– de 14h30 à 15h30 : un café-lecture avec les « Papy lecteurs »
– de 15h30 à 17h : lecture suivie d’un goûter, tout public !

Cela se passe à la médiathèque de Haubourdin, au 38 rue pasteur.

Bibliothèque Haubourdin 38 rue Pasteur 59320 Haubourdin Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 44 02 92 »}]
Venez partager un moment convivial autour de lecture d’albums en extérieur.