Lisons dehors à Herlies !, Médiathèque, Herlies

Informations pratiques

Lisons dehors à Herlies ! Samedi 4 juillet, 10h00, 15h00 Médiathèque Nord

Le créneau de 10h est sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Trois temps de lecture vous sont proposés :

– de 10h à 11h, au parc de la médiathèque, pour les petits, sur inscription

– de 11h à 12h, à l’EPHAD (au 6 rue de l’égalité, Herlies)

– de 15h à 17h, au cœur de village, tout public

Médiathèque Herlies Herlies 59134 Nord

Trois séances de lecture vous attendent, pour les petits et les plus grands

Lisons Dehors