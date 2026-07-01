Lisons dehors à La Madeleine !, Médiathèque de La Madeleine, La Madeleine

Informations pratiques

Lisons dehors à La Madeleine ! Vendredi 10 juillet, 15h00 Médiathèque de La Madeleine Nord

sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00

Avec le soutien de la MEL, un lecteur de l’association « Lis avec moi – La Sauvegarde du Nord » animera deux temps de lectures à voix haute d’albums de littérature jeunesse.

Le temps de lecture aura lieu de 15h à 17h au jardin de la médiathèque, un évènement tout public et familial !

Médiathèque de La Madeleine 72 rue Gambetta 59110 LA MADELEINE La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France

Venez partager un moment convivial autour d’une lecture en extérieur !