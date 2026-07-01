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Lisons dehors à La Madeleine !, Médiathèque de La Madeleine, La Madeleine

vendredi 10 juillet 2026 · Médiathèque de La Madeleine · La Madeleine

Lisons dehors à La Madeleine !, Médiathèque de La Madeleine, La Madeleine

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Médiathèque de La Madeleine
Adresse
72 rue Gambetta 59110 LA MADELEINE
Ville
59110 La Madeleine
Département
Nord
Tarif
sans réservation

Lisons dehors à La Madeleine ! Vendredi 10 juillet, 15h00 Médiathèque de La Madeleine Nord

sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00

Avec le soutien de la MEL, un lecteur de l’association « Lis avec moi – La Sauvegarde du Nord » animera deux temps de lectures à voix haute d’albums de littérature jeunesse.
Le temps de lecture aura lieu de 15h à 17h au jardin de la médiathèque, un évènement tout public et familial !

Médiathèque de La Madeleine 72 rue Gambetta 59110 LA MADELEINE La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France
Venez partager un moment convivial autour d’une lecture en extérieur !

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