Lisons dehors à Noyelles-les-Seclin !, Jardin Public, Noyelles-lès-Seclin

Informations pratiques

Lisons dehors à Noyelles-les-Seclin ! Jeudi 16 juillet, 09h30, 14h00 Jardin Public Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T09:30:00+02:00 – 2026-07-16T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-16T14:00:00+02:00 – 2026-07-16T16:00:00+02:00

Avec le soutien de la MEL, un lecteur de l’association « Lis avec moi – La Sauvegarde du Nord » animera des temps de lectures à voix haute d’albums de littérature jeunesse, pour les enfants et les plus grands.

– 9h30-10h30 : lecture pour les enfants d’environ 5 ans, pour les centres et tout public

– 10h30-11h30 : lecture pour les enfants de 5 à 7 ans, pour les centres et tout public

– 14h-15h : lecture pour les enfants de 8 à 11 ans, pour les centres et tout public

– 15h-16h : lecture pour les enfants de 8 à 11 ans, pour les centres et tout public

Les lectures auront lieu au terrain de jeux marais chateau, rue du marais, en face de l’école Alphonse Theeten.

Jardin Public rue du marais 59139 noyelles-les-seclin Noyelles-lès-Seclin 59139 Nord Hauts-de-France

Des séances de lecture en plein air vous attendent au parc de jeux !