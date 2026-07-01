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Lisons dehors à Noyelles-les-Seclin !, Jardin Public, Noyelles-lès-Seclin

jeudi 16 juillet 2026 · Jardin Public · Noyelles-lès-Seclin

Lisons dehors à Noyelles-les-Seclin !, Jardin Public, Noyelles-lès-Seclin

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Jardin Public
Adresse
rue du marais 59139 noyelles-les-seclin
Ville
59139 Noyelles-lès-Seclin
Département
Nord

Lisons dehors à Noyelles-les-Seclin ! Jeudi 16 juillet, 09h30, 14h00 Jardin Public Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T09:30:00+02:00 – 2026-07-16T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-16T14:00:00+02:00 – 2026-07-16T16:00:00+02:00

Avec le soutien de la MEL, un lecteur de l’association « Lis avec moi – La Sauvegarde du Nord » animera des temps de lectures à voix haute d’albums de littérature jeunesse, pour les enfants et les plus grands.
– 9h30-10h30 : lecture pour les enfants d’environ 5 ans, pour les centres et tout public
– 10h30-11h30 : lecture pour les enfants de 5 à 7 ans, pour les centres et tout public
– 14h-15h : lecture pour les enfants de 8 à 11 ans, pour les centres et tout public
– 15h-16h : lecture pour les enfants de 8 à 11 ans, pour les centres et tout public

Les lectures auront lieu au terrain de jeux marais chateau, rue du marais, en face de l’école Alphonse Theeten.

Jardin Public rue du marais 59139 noyelles-les-seclin Noyelles-lès-Seclin 59139 Nord Hauts-de-France
Des séances de lecture en plein air vous attendent au parc de jeux !

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