AGENDA · Saint-André-lez-Lille
Lisons dehors à Saint André !, Parc Vandame, Saint-André-lez-Lille
mardi 7 juillet 2026 · Parc Vandame · Saint-André-lez-Lille
Informations pratiques
Lisons dehors à Saint André ! Mardi 7 juillet, 10h00, 14h30 Parc Vandame Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T10:00:00+02:00 – 2026-07-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00
Deux temps de lecture vous sont proposés :
– de 10h à 12h, pour les 0-4 ans
– de 14h30 à 16h30, lecture suivi d’un goûter, tout public
Parc Vandame 89 rue du Général Leclerc, Saint André lez Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France
Venez assister à deux temps de lecture en extérieur, au parc Vandame.