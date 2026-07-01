Lisons dehors à Saint André !, Parc Vandame, Saint-André-lez-Lille

Informations pratiques

Lisons dehors à Saint André ! Mardi 7 juillet, 10h00, 14h30 Parc Vandame Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T10:00:00+02:00 – 2026-07-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00

Deux temps de lecture vous sont proposés :

– de 10h à 12h, pour les 0-4 ans

– de 14h30 à 16h30, lecture suivi d’un goûter, tout public

Parc Vandame 89 rue du Général Leclerc, Saint André lez Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France

Venez assister à deux temps de lecture en extérieur, au parc Vandame.