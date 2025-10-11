Carte de Cassini la carte à la vraie mesure de la France Châteauroux

Carte de Cassini la carte à la vraie mesure de la France

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Vendredi 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Louis XV souhaite cartographier le Royaume de France et il confie ce projet à César-François Cassini dit Cassini III. Mais 10 ans après le lancement de l’entreprise, les caisses sont vides. Que faire ?

Cassini ne renonce pas, c’est mal le connaître. Quelles solutions pour financer cette extraordinaire aventure scientifique hors nomes, avec quel personnel et quelles légendes adopter ? C’est en observant un exemplaire de cette carte déployée devant vous que vous comprendrez tout ou presque…

Séance suivie d’une visite des réserves de la médiathèque. Sur inscription. .

