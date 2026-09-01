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Lissac met le feu au Lac Plage du Moulin Lissac-sur-Couze

samedi 19 septembre 2026 · Plage du Moulin · Lissac-sur-Couze

Lissac met le feu au Lac Plage du Moulin Lissac-sur-Couze

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Plage du Moulin
Adresse
Lac du Causse
Ville
19600 Lissac-sur-Couze
Département
Corrèze
Tarif

Lissac-sur-Couze

Lissac met le feu au Lac

Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Lissac met le feu au Lac !
Rendez vous sur la plage du Moulin à partir de 21h !
Feu d’artifice à 23h   .

Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 33 21 

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English : Lissac met le feu au Lac

L’événement Lissac met le feu au Lac Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-09-09 par Brive Tourisme