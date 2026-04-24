LISTENING PARTY · Ásrún Magnúsdóttir · BAL#3 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 8 mai, 19h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Un groupe d’ados investit la nouvelle place Jules Vallès, leur fête, leurs règles !

Durée : 30 minutes

Tout public

Sous l’égide de la chorégraphe islandaise Ásrún Magnúsdóttir, un groupe d’ados investit la nouvelle place de leurs sons préférés, danses libres, rêves et peurs partagés. Iels chantent, rient, pleurent, se soutiennent. Leur fête, leurs règles !

-> LISTENING PARTY est au programme de la Fête de fin de saison de l’Aire Libre ! Prolongez la soirée avec le MARATHON DE LA DANSE !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-08T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-08T20:00:00.000+02:00

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Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine



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