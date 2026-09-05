Liszt, confidences et passions Théâtre d’Auxerre Auxerre
jeudi 15 octobre 2026 · Théâtre d'Auxerre · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Liszt, confidences et passions
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne
Tarif : 12 – 12 – 29 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:00:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Ce compositeur a porté le romantisme vers des sommets, fut vénéré de son vivant et aurait pourtant déclaré composer pour l’an… 2000 ! À l’aube d’une nouvelle aventure musicale, Victor Julien-Laferrière et l’Orchestre Consuelo remettent la Lisztomania au goût du jour. Après l’intégrale de Beethoven ou des suites de Tchaïkovski, la jeune et talentueuse formation résidente au Conservatoire d’Auxerre se lance sur les traces de Liszt, et en particulier d’un genre dont il est le créateur : le « poème symphonique ». Déclinant l’idée d’une musique porteuse d’histoires, Victor Julien-Laferrière aborde les pièces de ce programme comme autant de thèmes dramatiques, reflets de l’idée de destin vue par le compositeur hongrois. Dans l’immédiat, c’est au Théâtre d’Auxerre, et quelques jours avant la Philharmonie de Paris, que Consuelo se produit en grande forme, rejoint par l’exceptionnel pianiste Jean-Frédéric Neuburger et les splendides voix de l’ensemble La Sportelle. .
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Liszt, confidences et passions
L’événement Liszt, confidences et passions Auxerre a été mis à jour le 2026-09-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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