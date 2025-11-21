Lit d’embrouilles Chauny

Lit d’embrouilles Chauny vendredi 21 novembre 2025.

Lit d’embrouilles

2 Place Yves Brinon Chauny Aisne

Tarif : 26 – 26 –

Début : 2025-11-21 20:30:00

2025-11-21

Le réveil est brutal pour Raphaël, scénariste qui se lève après une soirée bien arrosée et une nuit festive… D’autant que sa femme de ménage s’active depuis une heure, que sa mère excentrique débarque à l’improviste pour lui annoncer son remariage et que l’on découvre le cadavre d’une mystérieuse femme dans une malle de voyage.

Tandis qu’une capitaine est chargée de l’enquête, nos trois protagonistes se retrouvent en tête-à-tête et découvrent qu’ils fréquentaient la victime. Première révélation inattendue d’une affaire mouvementée où chacun va se livrer, mieux se connaître et découvrir quelques confidences…

Dans cette comédie mouvementée, le metteur en scène de la pièce à succès “La maîtresse en maillot de bain” dirige Anthony Dupray, Danièle Gilbert et Loïse de Jadaut avec la même maestria. 26 .

2 Place Yves Brinon Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 23 52

