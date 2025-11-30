LIT D’EMBROUILLES – PALAIS DES RENCONTRES Chateau Thierry

LIT D’EMBROUILLES Début : 2025-11-30 à 16:00. Tarif : – euros.

Le réveil est brutal pour Raphaël, scénariste qui se lève après une soirée bien arrosée et une nuit festiveD’autant que sa femme de ménage s’active depuis une heure, que sa mère excentrique débarque à l’improviste pour lui annoncer son remariage et que l’on découvre le cadavre d’une mystérieuse femme dans une malle de voyage.Première révélation inattendue d’une affaire mouvementée où chacun va se livrer, mieux se connaitre et découvrir quelques confidences Reprise après succès ! « Le public a adoré ! » (le Journal du Gers); « Aussi pétillante sur scène que dans la vie. Le public en redemande » (La Montagne) Artistes : Danièle GILBERT, DOUCHKA, Jean-Philippe AZEMA / Médéric ORYAuteur : François JANVIERMise en scène : Jean-Philippe AZEMA

PALAIS DES RENCONTRES 2 AVENUE LAUCONNOIS 02400 Chateau Thierry 02