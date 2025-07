L’italeurelienne Rassemblement de motos La Framboisière

L’italeurelienne Rassemblement de motos La Framboisière dimanche 7 septembre 2025.

La Framboisière Eure-et-Loir

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-09-07 08:30:00

2025-09-07

L’italeurelienne revient cette année avec une nouveauté « un circuit découverte du Perche », inscription obligatoire pour la balade. Rassemblement de motos quelques soit la marque de la moto. Accueil café le matin, grillades le midi. Animation musicale avec le groupe « Wig »

La Framboisière 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 64 20 62 48

English :

L’italeurelienne returns this year with a new feature: a « Perche discovery circuit », with compulsory registration for the ride. Gathering of motorcycles of all makes. Coffee in the morning, barbecues at lunchtime. Musical entertainment with the group « Wig »

German :

Die italeurelienne kehrt dieses Jahr mit einer Neuheit zurück: « eine Entdeckungsreise durch den Perche ». Die Anmeldung für die Fahrt ist obligatorisch. Versammlung von Motorrädern, unabhängig von der Marke des Motorrads. Empfang mit Kaffee am Morgen, Grillen am Mittag. Musikalische Unterhaltung mit der Gruppe « Wig »

Italiano :

L’italeurelienne torna quest’anno con una novità, un « tour di scoperta del Perche », con iscrizione obbligatoria alla corsa. Raduno di moto di qualsiasi marca. Caffè al mattino, grigliata a pranzo. Intrattenimento musicale con il gruppo « Wig »

Espanol :

L’italeurelienne vuelve este año con una novedad, un « circuito de descubrimiento del Perche », con inscripción obligatoria para el recorrido. Reunión de motos de cualquier marca. Café por la mañana, barbacoas al mediodía. Animación musical con el grupo « Wig »

L’événement L’italeurelienne Rassemblement de motos La Framboisière a été mis à jour le 2025-07-23 par OTs DU PERCHE