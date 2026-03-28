L’Italie à travers son cinéma • 28 mars, Cinéma du Panthéon, Paris

L’Italie à travers son cinéma • 28 mars Samedi 28 mars, 11h00 Cinéma du Panthéon Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T11:00:00+01:00 – 2026-03-28T14:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T11:00:00+01:00 – 2026-03-28T14:00:00+01:00

PARTHENOPE de Paolo Sorrentino

Cinéma du Panthéon 13, rue Victor-Cousin, Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemadupantheon-reserver.cotecine.fr/reserver/F580404/D1774692000/VO/252814/ »}]

L’italie à travers son cinéma Cinéma du Panthéon L’Italie à travers son cinéma • 28 mars