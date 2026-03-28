L’Italie à travers son cinéma • 28 mars, Cinéma du Panthéon, Paris
L’Italie à travers son cinéma • 28 mars, Cinéma du Panthéon, Paris samedi 28 mars 2026.
L’Italie à travers son cinéma • 28 mars Samedi 28 mars, 11h00 Cinéma du Panthéon Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T11:00:00+01:00 – 2026-03-28T14:00:00+01:00
Fin : 2026-03-28T11:00:00+01:00 – 2026-03-28T14:00:00+01:00
PARTHENOPE de Paolo Sorrentino
Cinéma du Panthéon 13, rue Victor-Cousin, Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemadupantheon-reserver.cotecine.fr/reserver/F580404/D1774692000/VO/252814/ »}]
L’italie à travers son cinéma Cinéma du Panthéon L’Italie à travers son cinéma • 28 mars
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