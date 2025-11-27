L’ITALIE BAROQUE Castelnaudary
L’ITALIE BAROQUE Castelnaudary jeudi 27 novembre 2025.
L’ITALIE BAROQUE
36-38, Rue du Général Dejean Castelnaudary Aude
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 20:30:00
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
L’Italie Baroque
La musique baroque se définit comme une ère musicale qui commence au début du XVIIème siècle et se termine au milieu du XVIIIème siècle. Ce genre regroupe à la fois l’opéra, la musique religieuse, la tragédie lyrique, la sonate, la musique de chambre, etc.
Baroque vient de barrocco. Il s’agit d’un mot portugais qui veut dire perle de forme irrégulière. Le baroque est l’art du mouvement. En général, on dit qu’est baroque ce qui est bizarre, original, excentrique. La musique baroque avait, à l’aube du XVIIème siècle, quelque chose de l’ordre du révolutionnaire. Le baroque s’oppose aux représentations dites classiques. C’est en Italie que la musique baroque voit le jour. Claudio Monteverdi monte un opéra du nom de Orfeo. Dans ce dernier, il innove et utilise à la fois la basse continue, des dissonances non préparées, du récitatif, des tonalités particulières. En fait, Monteverdi commence à laisser libre court à son imagination et c’est le début de l’élaboration des théories musicales.
Ch. Avison (1709 1770) D. Scarlatti (1685-1757) Symphonie N°3 en Ré mineur
F Dall’Abaco (1675-1742) Concerto da Chiesa, Op.2 N°4
A. Vivaldi(1678-1741) Concerto à la rustique, RV 151 Concerto RV 127
Pietro Locatelli (1695-1764) Concerto grosso op 1, n°3
A. Corelli (1653-1713) Concerto grosso op 6 n° 3
A. Corelli (1653-1713)- F. Geminiani (1687-1762) Concerto Grosso La Follia
Deux représentations: à 14h30 Concert pédagogique pour des enfants à partir de 5 ans, puis à 20 h 30 Concert intégral.
.
36-38, Rue du Général Dejean Castelnaudary 11400 Aude Occitanie +33 4 68 94 60 85
English :
Baroque Italy
Baroque music is defined as a musical era that began in the early 17th century and ended in the mid-18th century. The genre encompasses opera, religious music, lyric tragedy, sonatas, chamber music and more.
Baroque comes from barrocco. It’s a Portuguese word meaning irregularly shaped pearl. Baroque is the art of movement. Baroque is generally understood to mean bizarre, original or eccentric. At the dawn of the 17th century, Baroque music had something of the revolutionary about it. Baroque was opposed to so-called classical representations. Baroque music was born in Italy. Claudio Monteverdi created an opera called Orfeo. In it, he innovated by using basso continuo, unprepared dissonances, recitative and particular tonalities. In fact, Monteverdi began to give free rein to his imagination, and this was the beginning of the development of musical theories.
Ch. Avison (1709 1770) D. Scarlatti (1685-1757) Symphony N°3 in D minor
F Dall’Abaco (1675-1742) Concerto da Chiesa, Op.2 N°4
A. Vivaldi(1678-1741) Concerto à la rustique, RV 151 Concerto RV 127
Pietro Locatelli (1695-1764) Concerto grosso Op. 1, No. 3
A. Corelli (1653-1713) Concerto grosso op 6 no 3
A. Corelli (1653-1713)- F. Geminiani (1687-1762) Concerto Grosso La Follia
Two performances: at 2:30 p.m. Educational concert for children aged 5 and over, then at 8:30 p.m. Full concert.
German :
Italien im Barock
Barockmusik wird als eine musikalische Ära definiert, die Anfang des 17. Jahrhunderts begann und Mitte des 18. Jahrhunderts endete. Zu diesem Genre gehören sowohl Opern, religiöse Musik, lyrische Tragödien, Sonaten, Kammermusik usw.
Barock kommt von barrocco. Es handelt sich um ein portugiesisches Wort, das Perle mit unregelmäßiger Form bedeutet. Barock ist die Kunst der Bewegung. Im Allgemeinen sagt man, dass barock ist, was bizarr, originell und exzentrisch ist. Die Barockmusik hatte zu Beginn des 17. Jahrhunderts etwas Revolutionäres an sich. Der Barock stand im Gegensatz zu den sogenannten klassischen Darstellungen. Die Barockmusik entstand in Italien. Claudio Monteverdi inszeniert eine Oper mit dem Namen Orfeo. In dieser geht er neue Wege und verwendet sowohl den Basso continuo, unvorbereitete Dissonanzen, Rezitative und besondere Tonarten. Tatsächlich beginnt Monteverdi, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen, und es ist der Beginn der Entwicklung von Musiktheorien.
Ch. Avison (1709 1770) D. Scarlatti (1685-1757) Symphonie Nr. 3 in d-Moll
F Dall’Abaco (1675-1742) Concerto da Chiesa, Op.2 Nr. 4
A. Vivaldi(1678-1741) Concerto a la rustica, RV 151 Concerto RV 127
Pietro Locatelli(1695-1764) Concerto grosso op. 1, Nr. 3
A. Corelli (1653-1713) Concerto grosso op 6 Nr. 3
A. Corelli (1653-1713)- F. Geminiani (1687-1762) Concerto Grosso La Follia
Zwei Aufführungen: um 14.30 Uhr ein pädagogisches Konzert für Kinder ab 5 Jahren und um 20.30 Uhr ein Gesamtkonzert.
Italiano :
Italia barocca
La musica barocca è definita come un’epoca musicale che inizia all’inizio del XVII secolo e termina alla metà del XVIII secolo. Il genere comprende l’opera, la musica religiosa, la tragedia lirica, le sonate, la musica da camera e altro ancora.
Barocco deriva da barrocco. È una parola portoghese che significa perla di forma irregolare. Il barocco è l’arte del movimento. In generale, barocco significa bizzarro, originale o eccentrico. All’alba del XVII secolo, la musica barocca fu una specie di rivoluzione. Il barocco si opponeva alle cosiddette rappresentazioni classiche. La musica barocca nacque in Italia. Claudio Monteverdi creò un’opera intitolata Orfeo. In essa innovò utilizzando il basso continuo, dissonanze non preparate, recitativi e chiavi particolari. In effetti, Monteverdi iniziò a dare libero sfogo alla sua immaginazione e questo fu l’inizio dello sviluppo delle teorie musicali.
Ch. Avison (1709 1770) D. Scarlatti (1685-1757) Sinfonia n. 3 in re minore
F Dall’Abaco (1675-1742) Concerto da Chiesa, Op.2 N°4
A. Vivaldi(1678-1741) Concerto à la rustique, RV 151 Concerto RV 127
Pietro Locatelli (1695-1764) Concerto grosso Op 1, N° 3
A. Corelli (1653-1713) Concerto grosso op 6, n. 3
A. Corelli (1653-1713)- F. Geminiani (1687-1762) Concerto Grosso La Follia
Due esecuzioni: alle 14.30 Concerto didattico per bambini a partire dai 5 anni, poi alle 20.30 Concerto completo.
Espanol :
Barroco en Italia
La música barroca se define como una época musical que comenzó a principios del siglo XVII y finalizó a mediados del XVIII. El género abarca ópera, música religiosa, tragedia lírica, sonatas, música de cámara y mucho más.
Barroco viene de barrocco. Es una palabra portuguesa que significa perla de forma irregular. El barroco es el arte del movimiento. En general, barroco significa extraño, original o excéntrico. En los albores del siglo XVII, la música barroca supuso una especie de revolución. El barroco se oponía a las representaciones llamadas clásicas. La música barroca nació en Italia. Claudio Monteverdi creó una ópera llamada Orfeo. En ella, innovó utilizando el bajo continuo, disonancias no preparadas, recitativos y claves particulares. De hecho, Monteverdi empezó a dar rienda suelta a su imaginación y éste fue el comienzo del desarrollo de las teorías musicales.
Ch. Avison (1709 1770) D. Scarlatti (1685-1757) Sinfonía nº 3 en re menor
F Dall’Abaco (1675-1742) Concerto da Chiesa, Op.2 N°4
A. Vivaldi(1678-1741) Concerto à la rustique, RV 151 Concierto RV 127
Pietro Locatelli (1695-1764) Concerto grosso Op 1, N°3
A. Corelli (1653-1713) Concerto grosso op 6 No 3
A. Corelli (1653-1713)- F. Geminiani (1687-1762) Concerto Grosso La Follia
Dos funciones: a las 14.30 h. Concierto didáctico para niños a partir de 5 años y, a continuación, a las 20.30 h. Concierto completo.
L’événement L’ITALIE BAROQUE Castelnaudary a été mis à jour le 2025-11-21 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Castelnaudary Lauragais Audois