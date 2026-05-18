L’Italie s’invite au Domaine du Mont Verrier Dîner Domaine du Mont Verrier Saint-Julien
L’Italie s’invite au Domaine du Mont Verrier Dîner Domaine du Mont Verrier Saint-Julien samedi 20 juin 2026.
Saint-Julien
L’Italie s’invite au Domaine du Mont Verrier Dîner
Domaine du Mont Verrier 434 Route de Plantigny Saint-Julien Rhône
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine du Mont Verrier vous accueille pour le dîner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement L’Italie s’invite au Domaine du Mont Verrier . … Voir la suite sur le site du festival
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Domaine du Mont Verrier 434 Route de Plantigny Saint-Julien 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 58 40 19 gerard.legrand@domainemontverrier.com
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English : Diner Gastronomique au Mont Verrier Dinner
During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine du Mont Verrier will welcome you for dinner on Saturday 20 June 2026 for the event Diner Gastronomique au Mont Verrier . … See more on the event website
L’événement L’Italie s’invite au Domaine du Mont Verrier Dîner Saint-Julien a été mis à jour le 2026-05-18 par Inter Beaujolais
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