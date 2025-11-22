LITHOTHÉRAPIE Portiragnes

LITHOTHÉRAPIE

Cette rencontre vous permettra de mieux comprendre l’origine, les propriétés et les usages des principales pierres au service du bien-être. Découvrez les bienfaits des pierres naturelles lors de notre atelier d’initiation à la Lithothérapie, une approche douce et naturelle pour harmoniser corps et esprit.

English :

Everyday Well-Being Rendezvous

This meeting will give you a better understanding of the origin, properties and uses of the main stones in the service of well-being. Discover the benefits of natural stones in our introductory workshop to Lithotherapy, a gentle, natural approach to harmonizing body and mind.

German :

Treffpunkt Wohlbefinden im Alltag

Bei diesem Treffen können Sie die Herkunft, die Eigenschaften und die Verwendung der wichtigsten Steine im Dienste des Wohlbefindens besser verstehen. Entdecken Sie die wohltuende Wirkung von Natursteinen in unserem Einführungsworkshop zur Lithotherapie, einem sanften und natürlichen Ansatz zur Harmonisierung von Körper und Geist.

Italiano :

Appuntamento con il benessere quotidiano:

Questo incontro vi permetterà di comprendere meglio l’origine, le proprietà e gli usi delle principali pietre utilizzate per promuovere il benessere. Scoprite i benefici delle pietre naturali nel nostro workshop introduttivo alla litoterapia, un approccio dolce e naturale per armonizzare corpo e mente.

Espanol :

Cita con el bienestar cotidiano

Este encuentro le permitirá comprender mejor el origen, las propiedades y los usos de las principales piedras utilizadas para favorecer el bienestar. Descubra los beneficios de las piedras naturales en nuestro taller de iniciación a la litoterapia, un enfoque suave y natural para armonizar cuerpo y mente.

