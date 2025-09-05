Litté’café Médiathèque de Pontmain Pontmain

Médiathèque de Pontmain 4 rue Sainte Anne Pontmain Mayenne

Début : 2025-09-05 17:00:00

fin : 2025-09-05 18:00:00

2025-09-05

Votre Médiathèque de Pontmain vous propose son premier Litté ‘café. Passez un moment convivial en échangeant autour de l’actualité littéraire, de vos coups de cœur ou encore de vos piles à lire !

Gratuit

tout public à partir de 15 ans

1h (à 1h30 pour ceux qui veulent et peuvent)

sans réservation .

Médiathèque de Pontmain 4 rue Sainte Anne Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 31 76 mediatheque.pontmain@bocage-mayennais.fr

L’événement Litté’café Pontmain a été mis à jour le 2025-08-22 par Bocage Mayennais Tourisme