Littérature amoureuse Espace Geoffroy d’Estissac Maillezais

Littérature amoureuse

Espace Geoffroy d’Estissac 33 Rue de l’Église Maillezais Vendée

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

L’Association des Amis de l’Abbaye de Maillezais a le plaisir de recevoir Patricia Cottron-Daubigné et Paul Barrotin pour une soirée lecture sur le thème de l’amour dans la littérature.

Les œuvres d’Annie Ernaux, Christian Bobin, Paul Verlaine, Maryline Desbiolles, Jacques

Brel, Arthur Rimbaud, Guillermo Arriaga, Félix Fénéon et Marguerite Duras seront mises à l’honneur lors de cette soirée. .

Espace Geoffroy d’Estissac 33 Rue de l’Église Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 33 52 64 78 aamaillezais@gmail.com

English :

The Association des Amis de l’Abbaye de Maillezais is delighted to welcome Patricia Cottron-Daubigné and Paul Barrotin for an evening reading on the theme of love in literature.

German :

Die Association des Amis de l’Abbaye de Maillezais freut sich, Patricia Cottron-Daubigné und Paul Barrotin zu einem Leseabend zum Thema Liebe in der Literatur begrüßen zu dürfen.

Italiano :

L’Association des Amis de l’Abbaye de Maillezais è lieta di accogliere Patricia Cottron-Daubigné e Paul Barrotin per una serata di lettura sul tema dell’amore nella letteratura.

Espanol :

La Association des Amis de l’Abbaye de Maillezais se complace en recibir a Patricia Cottron-Daubigné y Paul Barrotin para una velada de lectura sobre el tema del amor en la literatura.

