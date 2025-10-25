Littérature – Autour du Rire de la Méduse – En présence d’Hélène Cixous Maison Heinrich Heine Paris

Journée d’étude à l’occasion du 50e anniversaire du Rire de la Méduse

À bord de ce texte, la Méduse a pris sa fuite en 1975 et depuis, à

travers temps de paix à travers tant de guerres, elle bat toujours des

ailes

Je ne sais pas sous quel ciel elle arrivera en quel siècle si elle arrive.

Dans quelle langue dans quelles langues la Méduse rira-t-elle ? Rira-t-elle ?

De quelles couleurs nouvelles seront les voyelles ? Les VoixIels ? A sera-t-elle en noir, E bleue ou verte et inversement ? Y aurait-il des articles définis, des pronoms personnels ? Le jour où elle perd son aile je n’y serai pas.

Dira-t-elle jamais à quelle heure « nous y sommes » ? Quel sera son futur numéro de téléphone ?

Ainsi rêvai-je en 2025 d’un prochain an-prochain La Méduse volait, non seulement la Méduse n’était pas morte mais elle rajeunissait encore.

Avec l’intervention de : Marie Dominique Garnier (U. Paris 8),

Mairéad Hanrahan (U. College London), Birgit Kaiser (U. Utrecht), Cloé

Korman (écrivaine), Lila Lakehal (poète), Ginette Michaud (U. Montréal),

Laurent Milesi (U. Ouest de Timişoara), Eric Prenowitz (U. Leeds),

Frédéric Regard (Sorbonne U.), Ashley Thomson (SOAS-U. London) et

Brigitte Weltman-Aron (U. Floride). Et les traductrices et chercheuses

de l’œuvre de Cixous : Francesca Maffesoli, Heta Rundgren, Aura Sevón,

Claudia Simma et Esther von der Osten.

En présence de Hélène Cixous

En partenariat avec le CNRS, l’EHESS et le CRAL

Le samedi 25 octobre 2025

de 09h00 à 13h30

gratuit Public adultes.

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/2025/10-octobre/autour-du-rire-de-la-meduse-en-presence-d-helene-cixous https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine