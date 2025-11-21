Littérature biennale Koltès prolonger le geste Musée de la Cour d’Or Metz

Musée de la Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 18:00:00

Venez écouter un nouveau texte dramatique, encore jamais joué et jamais publié !

Prenez part à ce marathon de lectures !Tout public

English :

Come and hear a new dramatic text, never before performed or published!

Take part in this « marathon of readings »!

German :

Hören Sie sich einen neuen dramatischen Text an, der noch nie zuvor aufgeführt oder veröffentlicht wurde!

Nehmen Sie an diesem « Lesemarathon » teil!

Italiano :

Venite ad ascoltare un nuovo testo drammatico, mai rappresentato o pubblicato prima!

Partecipate a questa maratona di letture!

Espanol :

Venga a escuchar un nuevo texto dramático, ¡nunca antes representado ni publicado!

¡Participe en este maratón de lecturas!

