Littérature Ces livres que les États-Unis censurent L’Agora médiathèque-centre social Metz

Littérature Ces livres que les États-Unis censurent

Souvent jugés controversés ou inappropriés, de nombreux livres sont retirés des bibliothèques publiques et scolaires, et des programmes d’enseignement des écoles aux États-Unis. En écho à la thématique Liberté la Force vive, déployée du Printemps des Poètes, les bibliothécaires vous invitent à découvrir ou redécouvrir ces plumes puissantes qui, par leurs récits, suscitent toujours en nous des rêves, des questions, de l’émotion !Tout public

English :

Often deemed controversial or inappropriate, many books are withdrawn from public and school libraries, and from school curricula in the United States. Echoing the Printemps des Poètes theme Liberté la Force vive, déployée , our librarians invite you to discover or rediscover these powerful writers, whose tales still inspire dreams, questions and emotions!

